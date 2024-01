São Paulo perde e é eliminado da Copinha pelo Novorizontino

Novorizontino enfrentará Athletico ou Grêmio - (crédito: Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve mais uma zebra, nesta terça-feira (16): o Novorizontino, que eliminou o São Paulo ao vencer por 3 a 1, se classificando para as quartas de final. A equipe do interior paulista passou por mais um gigante, já que eliminara, duas fases antes, o Botafogo. Por outro lado, o Tricolor Paulista diz adeus à competição mais cedo e perde a chance de conquistar seu quinto título.

O São Paulo, que começou o jogo como favorito, até saiu na frente, aos 23 minutos. Após jogada de escanteio curto, a bola chegou até a área e o zagueiro Lucas Loss cabeceou para abrir o placar. Mas o Tigre respondeu ainda no primeiro tempo: Lucas Café chutou bonito de esquerda e empatou. Já perto do intervalo, novamente Lucas Café fez boa jogada e enfiou para Kauê Canela, que tocou sobre o goleiro Leandro e virou o placar.

Na segunda etapa, o São Paulo foi pressionando o Novorizontino e buscou o ataque. O time chegou a pedir pênalti, mas a arbitragem ignorou. O adversário se aproveitou dos protestos e chegou ao terceiro gol após cruzamento da direita. Um desvio obrigou Leandro a defender, mas Lucas Café pegou a sobra e fez 3 a 1. A partir de então, os tricolores atacaram no desespero e obrigaram o goleiro Scapin a trabalhar.

Do outro lado, Lucas Café continuava infernizando e esteve perto do quarto gol. Mesmo cansado, o time do Morumbi deu um último gás e diminuiu aos 41 minutos. Após escanteio, a defesa cortou mal e Negrucci chutou bonito para marcar. Mas, mesmo com quase fez minutos de acréscimo, o Tricolor não conseguiu o gol de empate. Nas quartas, o Novorizontino encara Athletico ou Grêmio.

