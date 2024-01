Santos x Cruzeiro: escalações, onde assistir e arbitragem

Santos se classificou com goleada sobre o Água Santa - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

Um clássico nacional é uma das atrações das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (17/1). Em partida marcada para as 19h30 (de Brasília), Santos e Cruzeiro se enfrentam por uma vaga na próxima fase. O vencedor, aliás, terá pela frente quem se classificar no duelo entre Ibrachina e Coritiba.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere a parti das 19h30 (de Brasília).

Como chega o Santos

Invicto há sete partidas e com um dos melhores ataques da competição, tendo marcado 20 gols, o Peixe vem embalado na busca pelo seu quarto título na competição. O time goleou o Água Santa por 4 a 2 na terceira fase e inegavelmente aposta no excelente momento do artilheiro Enzo Monteiro. Em suma, o atacante marcou sete gols em quatro jogos na competição até o momento.

Como chega o Cruzeiro

Se a aposta do Peixe é no ataque, a Raposa, campeã em 2007, por outro lado, tem no sistema defensivo a sua força principal. A barreira praticamente intransponível foi vazada apenas uma vez na competição, no empate em 1 a 1 com o Nova Mutum, pela segunda rodada da fase de grupos. Desde então, não sofre gols. Nos jogos eliminatórios, por fim, deixou para trás o Madureira e a Portuguesa, ambos com vitórias pelo placar mínimo.

SANTOS X CRUZEIRO

Oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores

Data: 17/1/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

SANTOS:Diego Borges; Thiago Balieiro, Souza, JP Chermon e Kevin Malthus; Hyan, Balão e Miguelito; Enzo Monteiro, Gabriel Bomtempo e Felipe Laurindo (Rodrigo Cezar). Técnico: Orlando Ribeiro

CRUZEIRO: Otávio; Dorival, Pedrão, Kelvin (Bruno Alves); Henrique Silva, Jhosefer, Vitinho, Xavier (Gui Meira); Fernando, Tevis e Arthur Viana. Técnico: Fernando Seabra.

Arbitro: Gustavo Holanda Souza

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.