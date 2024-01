Savarino desembarca no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo

Savarino não realizou a pré-temporada em Itu (SP) - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O meia-atacante Savarino desembarcou, nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro, para se apresentar ao Botafogo, realizar exames, assinar contrato e iniciar os trabalhos com o novo clube. O venezuelano é um dos seis reforços que o Glorioso anunciou para 2024.

“A escolha do Botafogo foi pelo projeto que eles têm há vários anos. Eles fizeram o melhor para me trazer para cá. Estou muito feliz. Que essa passagem pelo Botafogo seja bem-sucedida. Agradecer a todos da torcida, sempre olho minhas redes sociais. Tenho, então, muito apoio desde que o Botafogo me contactou. Espero dar muita alegria”, disse Savarino, no Aeroporto Internacional do Galeão, ao site “ge”.

O astro da Vinho Tinto assinará contrato de três temporadas com o Mais Tradicional. Para contar com o gringo, o Glorioso desembolsou 3 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões).

Savarino atuou as duas últimas temporada no Real Salt Lake. Na terra do Tio Sam, marcou 18 gols e deu oito assistências em 54 jogos. Antes, estava no Atlético-MG, onde sagrou-se campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Mineiro.

Além de Savarino, o Botafogo terá outras caras novas no elenco: o goleiro John, o lateral-direito Manafá, os zagueiros Halter e Barboza, e meia-atacante Jeffinho, de volta ao clube por empréstimo de uma temporada (pertence ao Lyon, da França).

Enquanto Savarino inicia sua trajetória no Glorioso, o time, aliás, vai a campo nesta quarta-feira, às 19h, contra o Madureira, pela primeira rodada desta edição do Campeonato Carioca.

