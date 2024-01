Clube de Jorge Jesus anuncia contratação de Renan Lodi

Renan Lodi ficou apenas seis meses no Olympique de Marselha - (crédito: Foto: Divulgação / OM.fr) Jogada10 Jogada10

O Al-Hilal anunciou nesta quarta-feira a contratação do brasileiro Renan Lodi. O lateral-esquerdo desembarca na Arábia Saudita vindo do Olympique de Marselha, da França, que pagou cerca de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões), de acordo com o jornalista Fabricio Romano. Ele assinou contrato até junho de 2027.

Assim, Renan Lodi, de 25 anos, vai ser mais um brasileiro comandado por Jorge Jesus no Al-Hilal. Afinal, o clube saudita já conta com Neymar, Michael e Malcom.

Após a conclusão da negociação, Renan Lodi tornou-se o oitavo estrangeiro no elenco do Al-Hilal. Na atual temporada, os clubes do país só podem registrar sete atletas não sauditas. Contudo, Neymar ainda se recupera de grave lesão no joelho e só deve voltar em junho. Por outro lado, para aumentar o investimento em jogadores de fora da Arábia, o limite de estrangeiros será aumentado na temporada 2024/25 para dez.

Renan Lodi passou uma temporada no Nottingham Forest, da Inglaterra, e acertou com o Olympique de Marselha em julho de 2023 por 13 milhões de euros. Em apenas seis meses no futebol francês, o brasileiro disputou 23 jogos na equipe do técnico Gennaro Gattuso, que ocupa a sétima colocação na Ligue 1, a seis pontos do grupo que se classificaria para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

RENAN LODI ATUARÁ NO LÍDER DO SAUDITÃO

Porém, na Arábia Saudita, ele chegará em um time líder isolado, com uma campanha espetacular de 17 vitórias em 19 jogos. Vale destacar que o Al Hilal está invicto no campeonato.

