Henderson acerta saída da Arábia e fica perto do Ajax

A experiência no futebol da Arábia Saudita não foi positiva para o inglês Jordan Henderson. Arrependido de ter deixado o Liverpool há seis meses, o volante chegou a um acordo com o Al-Ettifaq para romper seu contrato com o clube, segundo o site “The Athletic”. No entanto, o jogador não ficará muito tempo desempregado e voltará à Europa.

Henderson, de 33 anos, está perto de assinar contrato com o Ajax, da Holanda, clube no qual já tem negociações encaminhadas. Voltar a atuar na Premier League era algo improvável por questões financeiras. Afinal, caso retornasse para morar na Inglaterra, ele arriscava ser cobrado em 26,46 milhões de libras (cerca de R$ 165 milhões) de impostos seis meses apenas após a mudança de país. Isso porque o seu salário é livre de taxação no Oriente Médio.

De acordo com a imprensa britânica, Henderson ganha 700 mil libras por semana livre de impostos no Al-Ettifaq. Essa configuração segue sem mudança caso ele cumpra os dois primeiros anos de seu contrato de três temporadas. Contudo, caso não honre, será taxado em 20%. No Reino Unido, todavia, a cobrança é de 47%, incluindo o imposto de renda e a contribuição para a previdência social.

HENDERSON ARREPENDIDO DE JOGAR NA ARÁBIA

Segundo o “The Athletic”, para não ser taxado quando voltar à Inglaterra, ele precisa continuar residindo fora do país até 2025. Assim, respeitaria a regra de isenção de imposto para um não morador do Reino Unido: do dia de saída até o fim do restante do ano fiscal e de todo o ano fiscal seguinte

Henderson e sua família tiveram problemas em se adaptar à vida na Arábia Saudita. Os familiares moram na fronteira com o Bahrein, a uma hora de distância do clube.

Na Arábia Saudita, foram 19 jogos, com cinco assistências e nenhum gol marcado. Atualmente, o Al-Ettifaq é o oitavo colocado no Sauditão, a 28 pontos de distância do líder Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus.

Por outro lado, o Ajax faz campanha de recuperação no Campeonato Holandês. Após um péssimo início, com seguidos tropeços, o clube embalou e se encontra na quinta colocação, ainda distante do Twente, que está em terceiro (nove pontos de distância) e disputaria o playoff da Liga dos Campeões. Pelo título, a missão é praticamente impossível, uma vez que o PSV ganhou as 17 partidas que disputou até o momento e já abriu 23 pontos do clube de Amsterdã.

