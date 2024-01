Palmeiras muda foco e prioriza chegada de novo atacante

Artur deixou o Palmeiras, rumo ao Zenit - (crédito: Cesar Greco) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras já anunciou três novos reforços para a temporada: Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Contudo, para o clube, o elenco ainda não está fechado. Após a realização de alguns treinos e a saídas de dois jogadores, o Verdão prioriza um atacante que atue pelas pontas para fechar o plantel.

No inicio do ano, o Alviverde acertou as saídas de Artur, negociado ao Zenit, da Rússia, por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), além do jovem Kevin, que vai defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Sua venda rendeu R$ 44,6 milhões aos cofres do clube.

Contudo, o Verdão ainda não tem um nome como alvo para a posição. O Palmeiras usou bastante tempo monitorando o mercado atrás de um meia, para fazer sombra para Raphael Veiga. Entretanto, o retorno de Atuesta fez com que Abel Ferreira repensasse a contratação de um novo jogador criativo.

O colombiano voltou após perder a maior parte da última temporada por uma ruptura de ligamento em um dos joelhos e chegou a ser testado como meia nos jogos-treinos realizados pelo Palmeiras. Além de Atuesta, Jhon Jhon também pode atuar no setor. Contudo, para Leila Pereira, o elenco está forte, precisando apenas de poucas peças.

“Temos algumas solicitações, pouquíssimas do nosso treinador, mas não urgentes. Não gosto de falar em quais posições nosso treinador entende que estamos carentes. O elenco é forte, são contratações extremamente pontuais que precisamos agora. Para não criar expectativas, digo que estamos atentos ao mercado”, disse Leila Pereira, em coletiva na terça-feira (16)

Novo centroavante no Palmeiras? Agora, não

Além disso, a camisa 9 deve ficar vaga no segundo semestre do ano. Isso porque Endrick vai defender as cores do Real Madrid a partir de julho, quando completa 18 anos. Para o lugar dele, Abel Ferreira conta com Rony, que foi titular em bom período com o treinador, além de Flaco López. Leila Pereira descarta uma contratação de peso para repor o garoto.

“Quando se fala em nome de peso, o nome de peso para mim são, primeiro: os atletas que estão conosco, extremamente vitoriosos. Os atletas de peso são os escolhidos pela nossa comissão técnica e diretor de futebol. O que for necessário, o que o Abel necessitar, estaremos atentos ao mercado para contratar e para suprir estas carências”, completou a mandatária.

