Flamengo defende invencibilidade longa em estreias do Carioca

Flamengo e Audax-RJ medem forças nesta quarta-feira (17), às 21h30, na Arena Pantanal (Manaus), pela primeira rodada do Carioca. Assim, os comandados de Tite buscam manter um tabu histórico em estreias de Estaduais.

Estreias no Carioca

A última derrota do Flamengo na estreia do Carioca aconteceu em 2006, quando foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 1 a 0. De lá para cá, foram 17 jogos disputados na primeira rodada do Estadual, com 14 vitórias rubro-negras e apenas três empates.

Aliás, não é a primeira vez que Flamengo e Audax se enfrentam na estreia do Carioca. Em 2014 e 2023, os times também mediram forças na primeira rodada da competição. O resultado terminou 1 a 0 para equipe rubro-negra nos dois confrontos.

Relembre as últimas estreias do Flamengo no Carioca

2007 – Fla 2 x 0 Cabofriense

2008 – Fla 2 x 0 Boavista

2009 – Fla 1 x 0 Friburguense

2010 – Fla 3 x 2 Duque de Caxias

2011 – Fla 2 x 0 Volta Redonda

2012 – Fla 4 x 0 Bonsucesso

2013 – Fla 2 x 0 Quissamã

2014 – Fla 1 x 0 Audax

2015 – Macaé 1 x 1 Fla

2016 – Fla 1 x 1 Boavista

2017 – Fla 4 x 1 Boavista

2018 – Volta Redonda 0 x 2 Fla

2019 – Fla 2 x 1 Bangu

2020 – Macaé 0 x 0 Fla

2021 – Fla 1 x 0 Nova Iguaçu

2022 – Fla 2 x 1 Portuguesa

2023 – Fla 1 x 0 Audax

Números do Flamengo

Durante os 17 jogos, foram 31 gols marcados e apenas sete sofridos. Aliás, um outro ponto para destacar é que os jogadores rubro-negros ficaram apenas uma partida sem estufar as redes neste período (2020). O Flamengo, dessa forma, vem conseguindo manter uma constância e eficiência nas estreias do Carioca.

O Flamengo defende uma invencibilidade de 17 anos nesta quarta-feira (17). Assim, os comandados de Tite vão entrar em campo com uma responsabilidade extra em Manaus. O técnico teve oito dias de preparação antes da estreia e decidiu ir com força máxima em campo. No entanto, existe um desfalque de peso para partida. Afinal, De La Cruz, primeiro reforço de 2024, não conseguiu se inscrever antes do prazo determinado. O uruguaio, dessa forma, só deve estrear ao longo da pré-temporada nos Estados Unidos, que está marcada para acontecer entre os dias 18 e 30 de janeiro.

