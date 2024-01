Otero é apresentado no Santos e diz que Rincón influenciou na sua chegada

Otero é apresentado ao lado de Marcelinho - (crédito: Foto: Reprodução/Santos TV) Jogada10 Jogada10

O Santos apresentou nesta quarta-feira (17) o meio-campista Otero. O venezuelano, com passagem por Atlético-MG e Corinthians, assinou com o Peixe por um ano, com a opção de renovação por mais uma temporada. O jogador estava jogando no Aucas, do Equador, antes de acertar seu retorno ao Brasil.

Contudo, em sua coletiva de apresentação, Otero revelou que fez uma ligação para o seu compatriota Tomás Rincón para conversar sobre a proposta do clube e conhecer mais o Peixe. Aliás, a permanência do volante influenciou na chegada do meia.

“Foi a primeira pessoa que liguei quando recebi a proposta. Perguntar a situação dele, se ele ficaria ou iria embora. Ele falou que iria ficar, ficou feliz pela proposta. A experiência que ele tem, já conheço na seleção. Mas o dia a dia no Santos é muito bom. Um cara experiente, que transmite alegria, que ajuda e me inspiro muito. Espero seguir o caminho dele, de liderança”, revelou Otero.

Otero espera que grandeza do Santos ajude na seleção

Além disso, Otero mostrou-se empolgado em vestir a camisa do Santos e espera que a grandeza do clube ajude o jogador a ser convocado para disputar a Copa América.

“Estou extremamente feliz de ter a honra de vestir essa camisa onde passaram vários ídolos do futebol mundial. Na hora que recebi a oportunidade de vir, não duvidei. Pode aceitar. Aliás, queria voltar ao Brasil, jogar no futebol brasileiro. Ter a honra e a oportunidade de vestir essa grande camisa”, falou o meia, que seguiu:

“A Copa América está vindo. Estou motivado para representar meu país. O Santos dá uma visibilidade grande, um clube imenso que todos estão de olho. Estou brigando por uma posição aqui dentro e lutar para estar na Copa América. Não perder jogos da seleção. Muitas vezes tomei opções em clubes e perdi chances na seleção. Não quero estar fora”, finalizou.

