Lazio demonstra interesse em Alexsander, do Fluminense

Volante do Fluminense atrai interesse da Lazio - (crédito: Monica) Jogada10 Jogada10

A Lazio demonstrou interesse na contratação de Alexsander, volante do Fluminense. De acordo com jornalista Gianluca Di Marzio, os italianos pretendem formalizar uma proposta abaixo de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) pelo jogador.

A Lazio, dessa forma, prepara uma oferta para tentar tirar Alexsander do Fluminense. Apesar da iniciativa do clube italiano, os dirigentes tricolores não estão interessados em se desfazer do volante em 2024. A informação é do “ge”.

Joia do Fluminense

Alexsander é uma das principais revelações do Fluminense nos últimos anos. O volante de 20 anos é bem avaliado por Fernando Diniz e recebeu muitas oportunidades em 2023. O jogador é novo, mas já demonstra maturidade e segurança dentro de campo.

O volante, dessa forma, está nos planos de Fernando Diniz e Mário Bittencourt para 2024. O clube detém 90% dos direitos econômicos do jogador e ainda não está com pressa para vendê-lo. O atleta tem contrato nas Laranjeiras até março de 2026.

LEIA MAIS: Lelê celebra pré-temporada e relembra várzea: ‘É difícil’

Aliás, Alexsander não vem participando da pré-temporada do Fluminense em 2024. O volante está na Seleção Brasileira Sub-23, se preparando para disputa do Pré-Olímpico. A competição acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.