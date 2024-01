Neymar posta foto de Mavie sorrindo com body de grife de R$ 1,5 mil

Neymar postou foto com a filha Mavie - (crédito: Foto: Instagram @neymarjr) Jogada10 Jogada10

Neymar voltou a postar fotos com seus filhos nas redes sociais. Desta vez, o atacante publicou imagens de Mavie, filha dele com a influenciadora Bruna Biancardi. No entanto, a pequena chamou atenção com muita elegância.

Aliás, o registro foi feito enquanto Mavie estava no berço, deitada, olhando e sorrindo para o pai. Neymar postou a imagem com a legenda: “Boa noite”, acompanhado de emojis de olhar apaixonado, coração e carinha de sono.

Mavie, no entanto, estava trabalhada no estilo. A pequena vestia uma roupa de grife “Dolce & Gabbana”, que é avaliada em R$ 1,5 mil.

Há alguns dias, Bruna Biancardi fez post para comemorar três meses de vida de Mavie. Com uma foto junto com a filha, ela escreveu: “Minha duplinha! Feliz 3 meses, filha”, postou.

Vale lembrar que o jogador e Biancardi não estão mais juntos. Após uma série de polêmicas, a modelo decidiu terminar o relacionamento com o jogador e pediu para ter sua imagem vinculada a ele somente em assuntos relacionados a Mavie.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook