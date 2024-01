Pedro é acordado por urubu antes de estreia: ‘Bem-vindo 2024’

Atacante do Flamengo recebe visita surpresa de urubu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo ainda nem estreou no Carioca, mas já começou 2024 com fortes sinais. Afinal, Pedro acabou sendo acordado por um urubu na manhã desta quarta-feira (17), em Manaus. O animal é o mascote oficial do clube e apareceu de surpresa na janela do atacante.

Assim, Pedro fez uma gravação do urubu e publicou nas redes sociais. O atacante também deixou uma mensagem embaixo do vídeo: “Olha quem me acordou hoje. Bem-vindo 2024”. Em seguida, ele postou uma selfie ao lado do animal com a frase: “Parceiro Urubuzeira”.

Olha quem me acordou hoje…. Bem-vindo, 2024! ???????? pic.twitter.com/rtVnHlWLBd — P9 (@Pedro9oficial) January 17, 2024

Ídolo do Flamengo

Aliás, Pedro está no Flamengo desde 2020 e é um dos principais ídolos do elenco. O atacante já conquistou títulos como Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e dois Cariocas. O camisa 9 já disputou 220 jogos e marcou 105 gols no clube.

Pedro teve destaque nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O atacante se firmou como titular depois da chegada de Tite e conseguiu marcar 35 gols em 2023. O centroavante ainda tem contrato no clube rubro-negro até dezembro de 2027.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), diante do Audax, às 21h30, na Arena Amazônia (Manaus), pela primeira rodada do Carioca. Em seguida, os comandados de Tite viajam para os Estados Unidos, onde vão disputar dois amistosos de pré-temporada.

