Flamengo x Audax, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Flamengo estreia no Cariocão-2024 nesta quarta-feira (17/1) contra o Audax. O jogo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Manaus. Embora o time principal vá para os EUA terminar pré-temporada e não jogue algumas das partidas iniciais do Estadual, Tite aproveitou este pit-stop entre Rio e Miami para colocar força máxima em campo. Exceto por De La Cruz, que ainda não estreará. E para acompanhar este jogo sem perder nenhum detalhe, acomanhe a cobertura da Voz do espoirte. A transmissão começa às 20h (de Brasilia), sobo o comando do premiado Cesar Tavares, prêmio Aceesp-2023. Ele também estará na narração.