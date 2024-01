Volta Redonda x Fluminense: onde assistir e escalações

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam pelo Carioca - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

Após momentos inesquecíveis em 2023, está na hora do Fluminense dar seu pontapé inicial em 2024. Afinal, os jogadores tricolores entram em campo nesta quinta-feira (18), diante do Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Carioca.

Onde assistir

Band e Bansports transmitem o jogo entre Volta Redonda e Fluminense a partir das 21h30 desta quinta-feira.

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda foi semifinalista no último Carioca e chega motivado para estreia da competição. Assim, Felipe aposta nas qualidades de Thiago Alagoano e Macário para vencer na primeira rodada e tentar chegar longe no campeonato. O técnico, desse modo, pretende ir com força máxima em campo.

Como chega o Fluminense

O Fluminense é o atual campeão da Libertadores e venceu as últimas duas edições do Carioca. Portanto, os jogadores tricolores chegam confiantes para estreia da competição. No entanto, o elenco principal ainda está de férias e só retorna aos trabalhos no dia 23 de janeiro.

O Fluminense, dessa forma, vai entrar em campo com uma escalação alternativa. O time será comandado por Marcão e contará com muitas joias da base. A expectativa fica por conta das estreias de Felipe Alves, Antônio Carlos e Renato Augusto, reforços do clube para 2024.

VOLTA REDONDA X FLUMINENSE

Primeira rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 17/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (VR)

Volta Redonda: Paulo Henrique; Wellington Silva, Marco Gabriel, Daniel Felipe e Sánchez; Léo, Berguinho, Bruno Barra e Thiago Alagoano; Macário e Vini Moura. Técnico: Felipe

Fluminense: Felipe Alves; Jhonny, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Marcos Pedro; Wallace, Edinho e Arthur (Renato Augusto); Isaac, Lelê e João Neto. Técnico: Marcão

