Werder Bremen irritado com anúncio de Borré no Internacional

O anúncio do acerto com Rafael Borré pelo Internacional causou um tremendo mal-estar, nesta quarta-feira (17), na direção do Werder Bremen, da Alemanha. Os alemães ainda têm contrato de empréstimo até o meio deste ano com o jogador. Dessa forma, os cartolas europeus manifestaram surpresa com o Colorado.

Diretor esportivo do Werder Bremen, Clemens Fritz se disse surpreso com o anúncio do Internacional. Ao site DeichStube, especializado em notícias do clube alemão, Fritz, assim, expressou irritação. E comentou não ter sido procurado por ninguém para acertar a transação.

“Estamos todos muito surpresos com a decisão do Internacional. Ninguém conversou com a gente sobre o assunto, não houve contato”, disse Clemens Fritz.

Fritz vê com naturalidade o acerto entre o Internacional e o Eintracht Frankfurt, dono dos direitos para a venda do colombiano. No entanto, deixou claro o mal-estar causado por Borré ter posado para fotos com a camisa colorada, mesmo sob contrato com o Werder Bremen.

O dirigente do Werder Bremen, afinal, disse que Borré seguirá cedido até 30 de junho. Segundo ele, não está nos planos antecipar o fim do vínculo para que o colombiano desembarque neste início de ano em Porto Alegre.

“Está tudo bem que Frankfurt e Internacional tenham chegado a um acordo. No entanto, a nossa irritação é porque o jogador foi fotografado com a camisa de outro clube. Ele tem contrato com a gente e não nos interessa liberá-lo agora. Queremos contar com ele na segunda metade da temporada”, afirmou Clemens Fritz.

