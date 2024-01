Fora de casa, Celta derrota o Valencia e avança na Copa do Rei

Pepelu, com a bola, marcou para o Valencia, mas não foi suficiente para vencer o Celta de Vigo - (crédito: Foto: Divulgação / Valencia) Jogada10 Jogada10

O Celta de Vigo derrotou o Valencia por 3 a 1, nesta quarta-feira (17), no estádio Mastella, na casa do adversário, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Com dois gols de Douvikas, sendo um de pênalti, e outro de De la Torre, o time visitante avançou à próxima fase. Pepelu, também de pênalti, descontou para o Valencia.

Com o resultado, o Celta de Vigo, que teve um início de temporada ruim, conseguiu a quarta vitória consecutiva. Assim, se mantém vivo na Copa do Rei. Por outro lado, porém, a equipe briga contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. Ao Valencia, eliminado nesta tarde, restou se dedicar à competição nacional, onde briga para ficar na parte de cima da tabela.

Primeiro tempo

Com a etapa incial movimentada, o Celta de Vigo chegou mais vezes com perigo e abriu o palcar, aos 13 minutos. Após escanteio e falha da defesa, Kevin cabeceou e De la Torre tocou de calcanhar para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Diego López derrubou Miguel Rodríguez. Pênalti batido por Douvikas. Bola para um lado, goleiro para o outro. Celta de Vigo 2 a 0.

O Valencia não se entregou e se lançou ao ataque. Até que aos 29 minutos penalti para os donos da casa. Pepelu cobrou com precisão, enganou o goleiro Iván Villar e mexeu no marcador: 2 a 1.

Valencia sem forças para superar o Celta

O Celta começou bem o segundo tempo, neutralizando os ataques adversários. No entanto, o Valencia melhorou e Fran Pérez deu belo passe para Hugo Duro, que não finalizou. Numa jogada na área do Celta, Hugo Duro pediu pênalti de Ristic, mas o árbitro decidiu que não houve falta e mandou seguir.

O Valencia continuou insistindo. Gaya cruzou para Yaremchuk, que finalizou com um lindo voleio. A bola desviou na defesa. O goleiro do Celta, porém, mandou para escanteio. Aos 35, Renato Tapia trocou passes pela esquerda com De La Torre, que cruzou para Douvikas. O grego ampliou o placar: 3 a 1. E assim terminou a partida.

