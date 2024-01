Leo Fernández deixa o Fluminense e é anunciado pelo Peñarol, do Uruguai

Léo Fernández deixa o Fluminense com um gol e uma assistência - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O uruguaio Leo Fernández rescindiu o seu vínculo de empréstimo e deixa o Fluminense nesta temporada. No entanto, o Toluca, do México, dono dos direitos econômicos do atleta, decidiu emprestá-lo novamente. Desta vez, o meio-campista defenderá as cores do Peñarol e já foi anunciado oficialmente. Como o Tricolor ainda tinha mais seis meses de contrato com o atleta, receberá uma compensação financeira pelo acordo.

O clube carioca tinha o direito de exercer a opção de compra do meia até junho de 2024 para assinar em definitivo por quatro anos. O valor girava em torno de US$ 8 milhões (cerca de R$ 39,36 milhões). Contudo, o Tricolor optou por não efetuar a transação.

Em dezembro, Léo ficou de fora da lista de inscritos do Mundial de Clubes. Na ocasião, o uruguaio sequer viajou para a Arábia Saudita com o grupo chamado para compor elenco. O goleiro Gustavo Ramalho, o zagueiro Felipe Andrade, o meia Giovanni e o atacante Lelê também não disputaram o torneio.

Por fim, Leo Fernández encerra sua passagem pelo Fluminense com 20 jogos, um gol e uma assistência.