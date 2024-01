Portuguesa vence Bangu no jogo de abertura do Cariocão-2024

Portuguesa e Bangu fizeram o jogo de abertura do Cariocão. Deu Lusa (de alviverde) - (crédito: Foto: Fernando Silva / Bangu) Jogada10 Jogada10

Na abertura do Campeonato Carioca de 2024, a Portuguesa venceu o Bangu por 1 a 0. O jogo rolou nesta quarta-feira (17/1), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador e, para festa da torcida da casa, Romarinho fez o gol decisivo. O atacante Hernane Brocador, principal contratação da Portuguesa, entrou no segundo tempo e teve atuação discreta. Ele usa a camisa 100 em alusão ao centenário da Lusa, comemorado neste ano. O resultado fez justiça, pois o time da casa foi bem superior diante de um time banguense que só não foi apático na reta final do duelo.

Veja aqui a tabela de jogos do Cariocão-2024

O primeiro tempo foi quase sonolento no calorão da Ilha do Governador (a temperatura do Rio, nesta quarta, bateu 42º e sensação térmica de 60º). O primeiro tempo teve a Portuguesa com mais vontade ofensiva, mas apenas uma chance real, em chute de Romarinho. A Lusa ainda reclamou de um pênalti (bola na mão). E ficou por aí. O Bangu, por sua vez, não ofereceu perigo ao gol de Dida.

Portuguesa marca no 2º tempo

No segundo tempo, a Portuguesa chegou ao gol aos dois minutos. Nenê Bonilha recebeu pela direita, foi ao fundo e cruzou para cabeçada de Patrick. O goleiro Gabriel Leite fez milagre, mas a bola sobrou para o goleador Romarinho, que chutou com força para fazer o primeiro gol do Cariocão-2024.

O Bangu nada mostrava. Assim, a Portuguesa conseguia se impor. Aos 18, o Brocador entrou no lugar de Patrick e, no minuto seguinte, lamentou não receber um passe de Anderson Rosa. Estava na cara do gol, mas o companheiros resolveu chutar de fora da área, para fora. Apenas aos 28 minutos o Bangu deu o primeiro chute a gol com perigo. O lateral-direito Canela avançou, saiu da marcação e, na entrada da área, mandou uma bomba. Contudo, Dida espalmou. O Bangu ficou nisso, pois era a Lusa quem assustava. Brocador e Anderson Rosa perderam boas chances. Enfim, Portuguesa 1 a 0. E o placar poderia ser mais dilatado.

Na segunda rodada do Cariocão, a Portuguesa enfrentará o Fluminense, neste domingo, na fornalha de Moça Bonita. Já o Bangu terá o Botafogo pela frente, no Niltão, neste sábado.

