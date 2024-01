Atlético de Madrid x Real Madrid: escalações e onde assistir

Jogadores do Atlético durante atividade de preparação para enfrentar o Real Madrid - Foto: Divulgação / Atletico - (crédito: Foto: Divulgação / Atletico) Jogada10 Jogada10

O grande duelo das oitavas de final da Copa do Rei acontece nesta quinta-feira (18). Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam às 17h30, no estádio Cítivas Metropolitano, no jogo que vai definir o último classificado para as quartas do torneio espanhol.

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros chegaram a esta fase da Copa do Rei após eliminar o Lugo, na segunda fase da competição. No entanto, a equipe vem de uma derrota para o próprio Real Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha pelo placar de 5 a 3, e terá a vantagem de jogar diante de seus torcedores para se vingar do último resultado no dérbi.

Além disso, para o clássico desta quinta-feira, o técnico Diego Simeone segue sem poder contar com Lemar e Vitolo, lesionados, além de Reinildo, que está a serviço da seleção de Moçambique na Copa Africana de Nações.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue chega em grande fase para este duelo decisivo na Copa do Rei. Além de golear o rival da cidade na semifinal da Supercopa da Espanha, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti atropelou o Barcelona na final do torneio com uma vitória por 4 a 1, com direito a hat-trick de Vini Jr. Além disso, o Real é a única equipe que disputa a liderança do Campeonato Espanhol com o surpreendente Girona, com apenas um ponto de vantagem sobre o maior campeão nacional.

+ Copa do Rei – Unionistas de Salamanca x Barcelona: escalações e onde assistir

Ao mesmo tempo, o Real Madrid defende o título da Copa do Rei e passou pelo Arandina antes de garantir a vaga nas oitavas de final. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti terá uma baixa de última hora. Trata-se de Lucas Vázquez, lesionado.

Atlético de Madrid x Real Madrid

Oitavas de final da Copa do Rei

Data e horário: quinta-feira, 18/01/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Cítivas Metropolitano, em Madri (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Koke, Saul, De Paul, Llorente e Samuel Lino; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouaméni (Camavinga), Kross e Valverde; Bellingham, Rodrygo e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook