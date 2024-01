Copa da Inglaterra: Com gol brasileiro, Nottingham elimina Blackpool

Omobamidele mostra a camisa com o número 8. O estreante fez um gol na vitória do Nottingham e homenageou o companheiro Konaté, que perdeu o seu pai nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Reprodução / ESPN) Jogada10 Jogada10

Deu Nottingham sobre o Blackpool na Copa da Inglaterra. Em duelo pela terceira fase, o time foi até a casa do rival, o Estádio Bloomfield, e venceu por 3 a 2 em jogo dramático. Afinal, o Nottingham abriu 2 a 0, cedeu o empate e quase levou a virada no fim. Mas sustentou o 2 a 2 no tempo normal e viu Chris Wood fazer o gol que definiu o placar no segundo tempo da prorrogação. O jogo teve gol brasileiro, pois Danilo marcou o segundo tento do Nottingham (o primeiro foi de um zagueiro que fez a sua estreia, Omobamidele). Para o Blackpool marcaram Morgan e Kyle Joseph.

Este jogo foi um replay. Afinal, os times se enfrentaram em Nottingham e empataram, 2 a 2. Pelo regulamento da Copa da Inglaterra, igualdade no jogo único obriga a ter uma volta, na casa do time que foi visitante na ida. O rival do Nottingham na próxima fase será o Bristol, que eliminou o West Ham.

Veja aqui a tabela de jogos da Copa da Inglaterra

Nottingham na frente

O jogo não lotou o pequeno Bloomfield Stadium (12.500). E o Nottingham fez valer a sua melhor técnica diante de um Blackpool que é apenas o oitavo colocado da Terceirona inglesa. Assim, mesmo fora de casa, começou dominante e quase marcou com o zagueiro brasileiro Murillo, aos quatro minutos. O ex-Corinthians escorou escanteio da esquerda. Entretanto, o goleiro Grimshaw fez grande defesa. Aos 15, saiu o gol do Nottingham. Domínguez cobrou escanteio da direita, Yates ajeitou e o zagueiro irlandês Omobamidele, em seu jogo de estreia pelo clube, mandou para a rede.

Omobamidele, na comemoração, pegou uma camisa 8 e fez homenagem ao companheiro Cheikhou Konaté. Afinal, o pai do senegalês (que está com a sua seleção na Copa Africana, que rola na Costa do Marfim) morreu nesta quarta-feira.

Com a vantagem, o Nottingham ficou mais atrás, deixando espaços para o Blackpool. Porém, o time da casa foi inoperante no ataque. Três finalizações longe do alvo.

Danilo, gol brazuca

Veio o segundo tempo e, logo aos quatro minutos, o Nottingham ampliou. O Blackpool tinha a bola dominada, mas o zagueiro Morgan atrasou no fogo para o goleiro Grimshaw. Domínguez conseguiu chegar para dividir com o arqueiro. A sobra ficou com Danilo. O ex-Palmeiras, entrou na área e bateu para fazer 2 a 0.

Reação incrível do Blackpool

Só que Morgan se redimiu aos 16 minutos. Afinal, o apoiador pegou uma sobra de fora da área e diminuiu para o Blackpool. O gol animou a torcida da casa e, aos 30, saiu o empate. Um lateral foi cobrado para Lyons, pela esquerda, foi à linha de findo e crusou., Mutillo perdeu no alto para Kyle Joseph, que cabeceou quase na linha para fazer 2 a 2.

Os minutos finais foram de drama para o Nottingham. O time sentiu o empate e o Blackpool perdeu pelo menos três chance para virar. A melhor de todas nos acréscimos, aos 53 minutos. O escocês Karamoro Dembélé entrou livre desmarcado, tentou driblar o goleiro e desperdiçou. Com isso, prorrogação.

Prorrogação

O primeiro tempo foi de estudos. Embora os times tenham chegado algumas vezes na área do rival, nada de muito efetivo ocorreu. Mas, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o jogo parou alguns minutos. Afinal, um torcedor passou mal na arquibancada e recebeu o atendimento dos médicos que estavam no campo. Retomado o jogo, a sorte sorriu para o Nottingham Forest. Aos cinco minutos, grande jogada de Danilo na área, encontrando Yates, que cruzou para o artilheiro Chris Wood fazer 3 a 2. A ferro e fogo o time vistante passa à próxima fase da Copa da Inglatera.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.