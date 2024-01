Vizela x Sporting: escalações e onde assistir

Jogadores do Sporting durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Sporting - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting) Jogada10 Jogada10

O Sporting, líder do Campeonato Português, visita o Vizela nesta quinta-feira (18), às 17h45, em partida válida pela 18ª rodada da competição. Um triunfo para o Leão diante do penúltimo colocado é fundamental para a equipe se manter na liderança isolada da liga portuguesa.

Como chega o Vizela

Atualmente na penúltima posição do Campeonato Português, o Vizela conquistou apenas duas vitórias nas 17 primeiras rodadas e precisa se recuperar para evitar o rebaixamento. A equipe está com 13 pontos, sendo apenas dois de vantagem para o lanterna Chaves. Dessa maneira, uma nova derrota em casa pode colocar o time na lanterna da liga ao fim desta rodada. Por outro lado, a equipe também pode deixar a zona de rebaixamento em caso de uma surpreendente vitória contra o líder da competição.

Além disso, a boa notícia para os esperançosos torcedores do Vizela é que o técnico Rubén de la Barrera não terá desfalques nesta quinta-feira e poderá escalar a equipe com força máxima.

Como chega o Sporting

Líder isolado do Campeonato Português, o Sporting faz mais uma boa temporada sob o comando do técnico Rúben Amorim e aparece no topo da tabela com 43 pontos, sendo um de vantagem para o Benfica, segundo colocado. Ao mesmo tempo, o Leão vem de quatro vitórias consecutivas na liga portuguesa, além de uma goleada por 4 a 0 sobre o Tondela, que garantiu a classificação da equipe na Taça de Portugal.

Benzema pode estar de saída do Al-Ittihad e entra na mira de gigante inglês

A expectativa é que o técnico Rúben Amorim não faça grandes alterações na equipe em relação à vitória por 3 a 0 sobre o Chaves, no último sábado (13), pela 17ª rodada do Campeonato Português. No entanto, a mudança confirmada acontece na defesa, com Sebastián Coates de volta ao time titular, para o centro do trio de zaga. Ao mesmo tempo, Gonçalo Inácio deve ser deslocado para a lateral direita, no lugar que foi de Eduardo Quaresma no último compromisso.

Vizela x Sporting

18ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: quinta-feira, 18/01/2024, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Vizela, em Caldas de Vizela (POR)

Vizela: Fabijan Buntic; Hugo Oliveira, Rodrigo Escoval, Messias, Matheus Pereira; Abdul Awudu e Aleksander Busnic; Hugo Oliveira, Diogo Nascimento, Matías Lacava; Alex Méndez. Técnico: Rubén de la Barrera

Sporting: Antonio Adán; Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Pedro Gonçalves, Morten Hjulmand, Nuno Santos; Francisco Trincão, Viktor Gyökeres, Paulinho. Técnico: Rúben Amorim.

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook