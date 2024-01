Fluminense renova contrato de promessa Davi Alves até 2025

Davi Alves renova contrato com o Fluminense até 2025 - (crédito: - Foto: Mailson Santana / Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense acertou a renovação de contrato, nesta quarta-feira (17), com o zagueiro Davi Alves, uma das grandes promessas de Xerém, até junho de 2025. Nesse sentido, o vínculo anterior entre as partes se encerrava no final de 2024. A multa rescisória tem o valor de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual).

Aos 21 anos, o atleta chegou ao clube carioca em 2012, quando tinha apenas 10 anos. Ele iniciou no futsal e, logo, participou dos treinamentos e atividades no campo. Além disso, o jovem também já esteve na seleção brasileira sub-17.

Na última temporada, o zagueiro chegou a ser emprestado ao Bangu para a disputa do Campeonato Carioca. No Alvirrubro, fez apenas duas partidas, já que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito.

Por fim, retornou ao Fluminense e agradou a comissão técnica para conseguir a renovação do contrato e permanecer como uma das joias de Xerém.

