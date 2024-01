Palmeiras anuncia patrocinador máster para time feminino

Time feminino do Palmeiras já está em pré-temporada - (crédito: Mauro Horita) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (17) um novo patrocinador máster para seu time feminino. É a casa de apostas Esportes da Sorte, que já patrocina diversos clubes, no masculino, em todo o país. A assinatura do contrato também ocorreu nesta quarta, no mesmo dia da confirmação oficial por parte do clube.

Mas, além de abranger a equipe feminina, o novo patrocinador também estará presente em ativações na equipe masculina. A marca estará estampada em painéis de LED e backdrops, além das redes sociais e nos conteúdos da TV oficial do Palmeiras na internet. O acordo foi bastante comemorado pelos dirigentes.

“É com muita satisfação que anunciamos um novo patrocinador master para a nossa equipe feminina de futebol, que vem conquistando feitos muito importantes dentro de campo, como o inédito título da Libertadores em 2022. Com certeza, será uma união de muito sucesso e com grandes conquistas”, afirmou Everaldo Coelho diretor de marketing palmeirense.

Aliás, o time feminino do Palmeiras já está realizando sua pré-temporada, sob o comando da técnica Camilla Orlando. Assim, a equipe prepara-se para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, marcado para começar em março.

