Cruzeiro se aproxima de acordo para rescindir com Gilberto

O atacante Gilberto está perto de deixar o Cruzeiro. O clube mineiro negocia com os representantes do atleta uma rescisão amigável, afinal o centroavante não está nos planos da Raposa. A oficialização deverá ser sacramentada em breve.

Gilberto tem contrato até o fim de 2024, mas está treinando em separado do elenco do Cruzeiro. Os jornalistas Antônio Neto e Samuel Venâncio deram a informação sobre a rescisão inicialmente.

O jogador chegou à Toca da Raposa no início da temporada passada, mas não se firmou. Ao todo, disputou 32 partidas, marcou apenas seis gols e deu somente uma assistência. Ele foi afastado do grupo principal em outubro de 2023.

Gilberto ainda não acertou com nenhuma equipe, mas já recebeu sondagens. O Shimizu S-Pulse (JAP) procurou o atacante, mas as conversas ainda não evoluíram. Depois que se desligar do Cruzeiro, a situação poderá avançar.

Além do Cruzeiro, Gilberto tem passagens por clubes como Bahia, Internacional, Vasco, Sport e São Paulo. Fora do Brasil, ele atuou também por Al-Wasl (EAU), Toronto (CAN) e Chicago Fire (EUA).

