Flamengo bate o Botafogo-SP e já está nas quartas da Copinha

Na noite desta quarta-feira (17), o Flamengo garantiu sua classificação às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao derrotar o Botafogo-SP pelo placar de 2 a 1. Mas foi de maneira dramática: vencendo por 1 a 0 até os acréscimos da segunda etapa, o Rubro-Negro sofreu o empate e só conseguiu chegar ao triunfo no último lance do jogo.

E o placar e as circunstâncias do jogo dão o tom de uma partida bastante dura desde o começo. As faltas mais fortes e até desleais geraram alguns cartões amarelos de parte a parte. Aos 17 minutos, veio o gol de abertura do marcador, quando Wallace cruzou da esquerda e Daniel fez 1 a 0. Parecia que o Rubro-Negro ia ter tranquilidade, mas o Botafogo-SP levou perigo com Thalles e Willian, que chutaram para fora.

O segundo tempo foi mais pobre em emoções, mas o Botafogo-SP partiu para o ataque no final. Lucas Furtado, goleiro do Flamengo, fez linda defesa em disparo de Willian. más foi justamente aí que o Botinha acabou conseguindo empatar a partida, já aos 46 minutos. Thalles recebeu bola na entrada da área e girou para chutar no canto e fazer 1 a 1.

A partida já parecia encaminhada para os pênaltis, mas foi aí que o Flamengo, num último gás, conseguiu vencer. Fellipe Lima, com um lindo chute no ângulo, não deu chances ao goleiro Breno e decretou a classificação rubro-negra para as quartas de final. Na próxima fase, o Fla vai enfrentar o Aster, que eliminou o Palmeiras.

