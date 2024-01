Scarpa e Willian recebem atualização sobre caso das criptomoedas

Gustavo Scarpa e Willian eram grandes amigos na época de Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Gustavo Scarpa e Willian Bigode tiveram uma novidade sobre o caso das criptomoedas. Afinal, na última terça-feira, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) emitiu uma ordem judicial para a Polícia Federal.

Dessa forma, a intenção é formular um novo laudo sobre o valor das “pedras preciosas” de posse da operadora de criptomoedas Xland. Em 2022, a empresa foi indicada para investimentos pelo atacante Willian Bigode, atualmente no Santos, ao meia Gustavo Scarpa, hoje no Atlético-MG. Na ocasião, porém, ambos estavam no Palmeiras. A ESPN deu a informação inicialmente.

“Em que pese a evidente diferença existente entre laudo merceológico (meio de prova apto para atestar a eventual procedência proibida da mercadoria apreendida), e laudo mercadológico (documento que reúne os dados e conclusões resultantes do estudo de um bem, para definir, com precisão, o seu valor), é certo que a perícia merceológica além de, como se disse, aferir a procedência das pedras arrestadas nos autos, irá indicar o valor aproximado destas, o que é de total interesse da parte autora”, diz trecho da decisão judicial.

Recentemente, Scarpa e Willian comentaram o caso. O novo jogador do Galo afirmou que “espera resolver a situação” e demonstrou mágoa com o ex-companheiro. Bigode, porém, se disse “constrangido”, mas afirmou estar com a consciência tranquila.

