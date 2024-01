Zé Ivaldo inicia segunda passagem pelo Cruzeiro

Esta será a segunda passagem de Zé Ivaldo pelo Cruzeiro - (crédito: Foto: Staff Image / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Zé Ivaldo foi apresentado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira (17/1) após uma longa espera. Em desacordo com o Athlético-PR, o jogador rescindiu contrato com o clube paranaense e acertou com a Raposa em outubro passado. Entretanto, por ter atuado pelo Furacão no Campeonato Brasileiro, não estava apto a defender o clube celeste.

Zé Ivaldo concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa II. E antes de tudo, resolveu esclarecer o que o levou a optar pelo Cruzeiro quando de sua rescisão com o Athletico-PR.

“Não cheguei a um acordo para renovar com o Athletico-PR. Por outro lado, tudo que meu empresário e eu pedimos o Cruzeiro aceitou. O Athletico-PR depois até tentou conversar comigo, entretanto eu já havia assinado pré-contrato. A minha família se adaptou muito bem a Belo Horizonte, sobretudo o meu filho, que gosta do clube. Por isso foi minha primeira escolha voltar”, explicou.

Velho conhecido do Cruzeiro

Revelado pelo Vitória, o zagueiro teve passagem marcante pelo Athletico-PR, atuando 108 vezes com a camisa rubro-negra. Na Raposa, foi um dos pilares da campanha do acesso do cluve à Série A, em 2022: “Quero recomeçar do zero. Contratei um preparador físico que me ajudou bastante. Sendo assim, estou até com um condicionamento melhor que até alguns dos meus companheiros neste começo de ano”.

