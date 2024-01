Flamengo faz bonito e inicia o Carioca com goleada sobre o Audax

Pedro iniciou contagem de gols em 2024 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Estreia com o pé direito. O Flamengo encarou o Audax pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2024 nesta quarta-feira e não tomou conhecimento do adversário. Em partida disputada na Arena da Amazônia, em Manaus, o Rubro-Negro goleou o time de Saquarema por 4 a 0, com gols de Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela.

Dessa forma, o Rubro-Negro já larga em vantagem na liderança do torneio estadual. Com três pontos, o time de Tite empata com Portuguesa e Botafogo, que venceram nesta quarta-feira também, mas leva vantagem no saldo de gols. A Lusa e o Glorioso bateram Bangu e Madureira, respectivamente, por 1 a 0 ambos.

Primeiro tempo

O Flamengo mostrou que a temporada 2023 é passado e já abriu o placar logo com dois minutos. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Arrascaeta achou Léo Pereira na primeira trave, e o defensor abriu o caminho da goleada. A partir daí, o Rubro-Negro seguiu empilhando chances, especialmente com Pedro. O camisa 9, porém, só aumentou a vantagem aos 38. Após jogada pela direita, Varela cruzou, e a bola sobrou para Gerson. O capitão achou o centroavante no meio, e Pedro, com a parte de fora do pé, ampliou. Ainda deu tempo do terceiro, aos 41. Cebolinha tentou tabelar com Arrascaeta e ficou com a sobra dentro da área. Cara a cara com o goleiro, o camisa 11 não desperdiçou.

Segundo tempo

A etapa final começou com o mesmo ritmo dos 45 minutos iniciais, e o Flamengo marcou com três minutos. Em bola que sobrou na entrada da área, Varela arriscou chute forte, mas a bola foi na direção do goleiro Leandro. O camisa 1 do Audax, porém, se atrapalhou, não conseguiu encaixar, e a bola acabou morrendo no fundo das redes. Com quatro gols de vantagem, o time de Tite acabou tirando o pé um pouco do acelerador e, apesar de seguir dominando, não marcou mais. O Audax até teve chance em bola parada, mas João Cabral, na pequena área, mandou para fora. O Rubro-Negro reclamou também de pênalti em Gabigol, mas a arbitragem mandou seguir. Vale lembrar que o VAR só será utilizado em clássicos e na fase final do torneio.

Sequência

O Flamengo agora se divide em dois grupos para a sequência da temporada. O elenco principal viaja para os Estados Unidos nesta quinta-feira, para sequência da pré-temporada, onde fará amistosos contra Philadelphia Union (EUA) e Orlando City (EUA), nos dias 21 e 27, respectivamente. O segundo grupo, porém, formado majoritariamente por jovens da base, seguirá disputando o Carioca. No domingo, o Rubro-Negro tem compromisso com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Estadual. O Audax, entretanto, joga no sábado, contra o Madureira.

FLAMENGO 4 X 0 AUDAX

Campeonato Carioca 2024 – Primeira rodada

Data: 17/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley, 26’/2ºT), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Allan, 15’/2ºT), Gerson (Victor Hugo, 14’/2ºT) e Arrascaeta (Gabigol, intervalo); Luiz Araújo (Bruno Henrique, 14’/2ºT), Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

AUDAX: Leandro; Matheus Claudino (Gualberto, 9’/2ºT), Igor Amaral, João Victor e Paulo Victor; Miticov (Pablo Alves, 15’/2ºT), Romarinho (Arlen, 5’/2ºT), Clisman (João Cabral, 9’/2ºT) e PK; Ítalo (Jackson Caucaia, 15’/2ºT) e Gersinho. Técnico: Tuca Guimarães

Gols: Léo Pereira, 2’/1ºT (1-0), Pedro, 38’/1ºT (2-0), Everton Cebolinha, 41’/1ºT (3-0) e Varela, 3’/2ºT (4-0)

Árbitro: Alex Gomes Stefano, e pelos assistentes

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Thiago Filemon Soares Pinto

Cartão Amarelo: –

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.