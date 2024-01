Tite se agrada com superioridade física e técnica do Flamengo

Tite se surpreendeu com vantagem física do Fla - (crédito: Foto: Reprodução de TV) Jogada10 Jogada10

A goleada do Flamengo sobre o Audax, nesta quarta-feira (17), pela abertura do Campeonato Carioca, fez o técnico Tite elogiar bastante sua equipe. Com força máxima antes de viajar para a pré-temporada, nos Estados Unidos, o Rubro-Negro não teve nenhuma dificuldade para golear por 4 a 0. Mas não foi apenas a performance técnica que deixou o técnico satisfeito: a vantagem física também chamou a atenção do comandante.

Tite destacou que o Flamengo soube se impor e atropelar o Audax, mesmo com muito menos tempo de preparação. A equipe adversária já treina desde novembro, enquanto os rubro-negros têm pouco mais de uma semana de atividades realizadas. Assim, ele considera que este foi um fator chave, além do bom encaixe nas trocas de passes e oportunidades de gol criadas.

“Mais do que a vitória, do que gostei foi a forma como ela foi construída. A equipe teve competitividade e qualidade técnica para chegar bem na área do adversário. E também soube passar a bola entre linhas para ter a conclusão. Tivemos um bom número de conclusões. E me surpreendeu também a resposta física que o time mostrou, contra um adversário que estava bem preparado. Nossa metodologia é, quando perdemos a bola, retomamos e ficar com ela para dotar o ritmo. E conseguimos fazer isso”, disse o técnico.

Na próxima rodada, o Flamengo irá enfrentar o Nova Iguaçu, em partida marcada para este domingo. Na semana seguinte, o time enfrenta o Orlando City, nos Estados Unidos, enquanto a garotada fica no Rio para jogar diante da Portuguesa.

