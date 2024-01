Santos decide apostar em Felipe Jonatan e veta saída do lateral

Santos aposta em Felipe Jonathan para 2024 - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC) Jogada10 Jogada10

A grande aposta neste início de temporada do Santos não será nenhum de seus novos reforços, mas sim um velho conhecido do clube. Afinal, o Peixe vetou qualquer possibilidade de uma venda de Felipe Jonatan e acredita no lateral-esquerdo para o começo do Paulistão. Ele deve ser titular já neste sábado (20), contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Estadual.

Titular absoluto da posição no início do ano passado, Felipe Jonatan se machucou no dia 20 de abril de 2023 durante confronto com o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e desde então, corre para se recuperar totalmente da contusão.

Apesar da longa recuperação, o jogador cumpriu todo o cronograma e participa da pré-temporada desde o dia 6, quando os jogadores do Santos se reapresentaram. Além disso, mesmo com o retorno de Jorge e o promissor Kevyson pedindo passagem, Felipe Jonatan conquistou a confiança de Fábio Carille e será o titular do Peixe neste início de temporada.

No começo do ano, o Santos recebeu uma sondagem do Fortaleza pelo lateral, mas não houve uma proposta oficial. Depois, o Grêmio chegou a formalizar uma oferta pelo jogador de 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos do atleta. Contudo, o Peixe considerou a oferta baixa e também manifestou o desejo de manter Felipe Jonatan no plantel.

Embora faça jogo duro, o Santos reconhece que o lateral é um de seus atletas com maior valor de mercado e não descarta negociá-lo ainda no primeiro semestre, desde que receba uma oferta considerada alta. Para que isso seja possível, o Peixe também conta com um bom início de temporada do atleta.

