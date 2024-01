E o Adamo? Nunes diz se pretende utilizar o uruguaio no Carioca

Adamo ainda aguarda uma oportunidade no Botafogo - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Na primeira entrevista coletiva de 2024, após a vitória do Botafogo sobre o Madureira por 1 a 0, na quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, o técnico Tiago Nunes avisou que fará uma rotação na equipe neste início de Campeonato Carioca. Seria, então, a oportunidade de testar, enfim, o centroavante Adamo?

“Não posso me comprometer com isso. Tenho muitos jogadores na mesma condição, na mesma disputa. A chegada de Adamo ainda é muito recente. Precisa passar por uma caminhada longa para amadurecer e evoluir em muitos comportamentos. Não está pronto no nível que a gente deseja”. explicou.

Adamo desembarcou no Rio de Janeiro e vestiu a camisa do Botafogo em agosto do ano passado. Desde então, o time alvinegro teve Bruno Lage, Lucio Flavio e, agora, Tiago Nunes. Nenhum dos três técnicos utilizou o jogador de 23 anos, que ainda não disputou nenhuma partida oficial pelo Mais Tradicional. Aliás, ele nem foi relacionado.

No Estadual, torneio indicado para laboratórios e testes, há a expectativa de vê-lo em campo. Mas Nunes, por ora, não trabalha com este cenário.

“Convive, está conosco e ganha rodagem no dia a dia. Pode me convencer. Caso contrário, vou optar por outros jogadores”, deixou claro o comandante.

O centroavante minuano tem 21 anos e assinou contrato com o Botafogo até 2026. No Uruguai, pertencia ao River Plate, porém, estava emprestado ao Progresso, da Segunda Divisão. O clube o tirou do país vizinho por R$ 1,5 milhão, assegurando 80% de seus direitos econômicos.

Na disputa pela posição, Adamo, portanto, segue atrás de Janderson e Matheus Nascimento.

