Flamengo anuncia Filipe Luís como técnico do sub-17

O Flamengo anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), que Filipe Luís é o novo técnico do sub-17 rubro-negro. O ex-jogador se aposentou dos gramados em dezembro de 2023 e inicia os trabalhos como treinador na próxima segunda-feira (22).

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o ex-atleta Filipe Luís é o novo técnico do Sub-17 rubro-negro. O profissional inicia os trabalhos na próxima segunda-feira (22). #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 18, 2024

Nas últimas semanas, Filipe Luís recebeu um convite de Ednaldo Rodrigues para ser coordenador de seleções da CBF. O ex-jogador ficou lisonjeado pela oferta do presidente, mas decidiu recusar. Afinal, ele sempre teve o sonho de iniciar uma carreira como técnico depois da aposentadoria.

Além do Flamengo, Filipe Luís teve passagens por Figueirense, Ajax, Real Madrid Castilla, Deportivo La Coruña, Chelsea e Atlético de Madrid. O ex-jogador também colecionou convocações para Seleção Brasileira e participou da Copa do Mundo de 2018.

Ídolo do Flamengo

Filipe Luís pendurou as chuteiras oficialmente no jogo entre Flamengo e Cuiabá, dia 3 de dezembro, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão de 2023. O ídolo rubro-negro recebeu homenagens especiais dentro e fora de campo. A partida terminou 2 a 1 para equipe rubro-negra.

Aliás, Filipe Luís chegou ao Flamengo em julho de 2019. O ex-jogador conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e dois Cariocas durante este período. O ídolo rubro-negro, dessa forma, agora busca marcar história no clube em um diferente cargo.

