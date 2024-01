Renato desenha escalação do Grêmio para estreia do Gaúcho

Grêmio se prepara para estreia do Gaúcho - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Grêmio entra em campo no próximo sábado (20), diante do Caxias, às 16h30, no Centenário, pela estreia do Gaúcho. Assim, Renato Gaúcho vem realizando testes e esboçando escalações para o primeiro compromisso da equipe tricolor em 2024.

O elenco se reapresentou no dia 8 de janeiro. Na última terça-feira (16), Grêmio e Sindicato dos Atletas disputaram um jogo-treino no CT Luiz Carvalho. A ideia de Renato Gaúcho é iniciar 2024 com um 4-2-3-1, com Galdino e Soteldo abertos pelos lados e JP Galvão como referência no ataque. A informação é do “ge”.

Escalação do Grêmio

Marchesín chegou ao clube em 2024 e deve ser titular na estreia do Gaúcho. O goleiro tem experiência de sobra para defender as traves tricolores neste começo de temporada. O argentino teve passagens por Lanús, Santos Laguna, América do México, Porto e estava no Celta de Vigo, da Espanha.

A zaga tricolor, por outro lado, ainda é uma dúvida para estreia do Gaúcho. Ely e Gustavo iniciaram como titulares no jogo-treino. No entanto, é possível que Renato Gaúcho teste outra dupla no fim de semana. Afinal, Kannemann, Geromel e Uvini também entraram em campo na última terça-feira (16).

No meio-campo, Villasanti, Pepê e Cristaldo devem seguir como titulares. O trio deu conta do recado no último Brasileirão e deve ser utilizado também neste começo de temporada. No ataque, Renato Gaúcho aposta em dois pontas rápidos e na recuperação de JP Galvão. O atacante marcou dois gols no jogo-treino e busca se redimir em 2024.

O Grêmio, dessa forma, deve entrar em campo com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão. A delegação tricolor viaja para Caxias na tarde desta sexta-feira (19) e vai em busca do heptacampeonato do Gaúcho.

