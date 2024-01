Carpini tenta repetir feito de Crespo e conquistar título logo no começo do ano

Crespo conquistou seu Paulistão logo no seu início de trajetória no São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo se prepara para estrear no Campeonato Paulista neste sábado, quando encara o Santo André, às 20h, no Morumbi. Será a primeira partida de Thiago Carpini como técnico do Tricolor Paulista. Contudo, o treinador deseja repetir o feito de Hernán Crespo e conquistar o Estadual logo em seu primeiro ano.

Em 2021, o São Paulo anunciou Hernán Crespo como novo treinador, após demitir Fernando Diniz. O argentino chegava após conquistar a Sul-Americana com o Defensa y Justicia, da Argentina, mas ainda era uma aposta do clube. Com pouca experiência, mas com boa gestão de elenco, o técnico conquistou o Campeonato Paulista e encerrou um jejum de nove anos sem título no Morumbi.

Contudo, o Paulistão foi o único momento feliz de Crespo no São Paulo. Afinal, o treinador acabou caindo na Libertadores para o rival Palmeiras e, após uma campanha ruim no Brasileirão, foi demitido do clube. Em meio à pandemia, o treinador não conseguiu comandar a equipe em nenhuma partida com torcida no Morumbi.

Sob o comando de Crespo, foram 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, aproveitamento de 57,23% dos pontos. Apesar de cair de rendimento, o argentino até hoje é lembrado pela torcida do Tricolor, que valoriza o trabalho do treinador para a quebra do jejum.

Aliás, vale destacar que o Paulistão foi a primeira competição disputada por Crespo no comando do São Paulo. Algo que não vai acontecer com Carpini, já que o treinador terá a Supercopa do Brasil em fevereiro, contra o Palmeiras.

Carpini também sonha com título em seu primeiro ano

Por outro lado, Thiago Carpini também chega em situação parecida com a de Crespo. Com pouca experiência em competições de grande porte e considerado uma aposta, o treinador quer também escrever sua história no Morumbi. Aliás, em sua coletiva de apresentação, o técnico parabenizou o São Paulo pela coragem de apostar nele, assim como fez com o argentino.

“Essa é a minha primeira vez de dirigir um clube desse tamanho. E a gente só se torna mais experiente ou mais vivido em determinadas situações passando por elas. Antes da idade, eu enalteço mais a coragem do São Paulo de me oportunizar. Eu vejo um grande desafio, mas prefiro ver o como meio cheio, uma grande oportunidade, maior que o desafio”.

Aliás, o processo para a escolha do treinador foi muito parecido com a do argentino. Após realizar algumas entrevistas e passar por um processo seletivo da diretoria, Crespo e Carpini acabaram escolhidos da mesma forma.

Por fim, Carpini tem o argentino como um grande exemplo para fazer história logo em sua trajetória no Tricolor Paulista. O treinador quer repetir o feito de Crespo e conquistar um título também em seu primeiro ano de clube. Além do Estadual, o São Paulo também terá a Supercopa, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores para disputar em 2024.

