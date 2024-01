Dirigentes do Flamengo estão em Roma para tentar contratar Viña

Flamengo está interessado na contratação de Viña - (crédito: Foto: Divulgação/Sassuolo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo segue interessado na contratação de Vinã. Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Itália para tentar finalizar os detalhes da negociação. O lateral-esquerdo pertence à Roma, mas está emprestado ao Sassuolo. A informação é do “ge”.

Interesse do Flamengo por Viña

A negociação por Viña vem se arrastando há semanas. A diretoria rubro-negra pretendia pagar 6 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) pela contratação do lateral-esquerdo. No entanto, os italianos pediram 10 milhões (R$ 53,62 milhões) pela liberação do jogador.

O Flamengo, dessa forma, aumentou os valores da proposta e ainda incluiu metas na oferta. A Roma entende que os números estão próximos do ideal, mas ainda faz jogo duro nas negociações. A novela promete ganhar novos capítulos nos próximos dias.

Apesar do interesse do Flamengo, os representantes da Roma não têm pressa em vender Viña. Afinal, outros clubes ainda podem demonstrar interesse na contratação do lateral-esquerdo. A janela de transferências europeias só se encerra no dia 7 de março.

Viña é revelado pelas categorias de base do Nacional e teve passagens por Palmeiras, Bournemouth e Sassuolo. O lateral-esquerdo de 26 anos está na Roma desde 2021 e teve convocações para Seleção Uruguaia. O jogador é um dos principais alvos da diretoria rubro-negra para 2024.

