Cruzeiro vence jogo-treino com gol de reforço estrangeiro e lei do ex

O Cruzeiro venceu o Itabirito, por 2 a 1, em jogo-treino disputado na manhã desta quinta-feira (18). A partida foi realizada na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

O primeiro gol do Cruzeiro foi anotado por Juan Dinenno, reforço argentino que chegou nesta janela para o time celeste. O jogador, aliás, foi um pedido do técnico Nicolás Larcamón. Arthur fez o outro da Raposa.

O gol do Itabirito foi anotado por Bryan, atleta que passou por América e pelo próprio Cruzeiro. Aliás, o gol anotado pelo time do interior de Minas Gerais, que chegou pela primeira vez para a Série A do futebol mineiro em 2024, foi no ângulo, com um chute de fora da área.

O Cruzeiro iniciou a partida com a seguinte formação: Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo (Lucas Oliveira), Neris e Marlon; Lucas Romero (Ian Luccas), Lucas Silva, Matheus Pereira e Robert; Rafael Elias e Juan Dinenno.

Fim de jogo-treino! Saímos na frente com o belo gol do Bryan, mas o @Cruzeiro virou nas últimas partes.

Na etapa complementar, Larcamón fez alterações para conhecer todos os atletas e teve em campo a seguinte formação: Anderson, W. Gasolina, Lucas Oliveira (Ruan Santos), João Marcelo, H. Palacios; Fernando Henrique, Henrique Rodrigues, Japa; João Pedro, Arthur e Rafa Silva.

Dinenno fala de adaptação no Cruzeiro

O atacante Juan Dinenno, que anotou um dos gols no jogo-treino, na manhã desta quinta-feira, salientou que precisa se adaptar rápido ao futebol brasileiro e buscar seu melhor futebol.

“Cada país tem suas características. Tanto as equipes, quando estilo de jogo. Também joguei na Colômbia, e acho que é o mais similar, principalmente pela quantidade de jogos. Sobre a qualidade do jogo, acho que a liga mexicana é a que mais tem hierarquia, o que também tem similaridade com o Brasil, com muitos jogadores em seleções. É muito difícil falar de mim, mas eu tento potencializar minhas virtudes e melhorar minhas carências no dia a dia. Ao longo da minha carreira, segui crescendo muito, buscando melhorar os aspectos do jogo, mas também melhorando a presença dentro da área”, finalizou.

