Augusto Melo anuncia contrato de R$ 240 milhões na Arena do Corinthians

Augusto Melo fecha acordo para placas de publicidade da Neo Química Arena - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, revelou nesta quinta-feira (18) que fechou um acordo com a empresa Brax para a exploração das placas de publicidade na Neo Química Arena. O mandatário confirmou que o contrato gira em torno de R$ 240 milhões por cinco anos. Ou seja, R$ 48 milhões por temporada. A notícia foi divulgada pelo próprio dirigente, durante o programa ‘Jogo Aberto’, da TV Bandeirantes.

Ainda na mesma entrevista, Augusto Melo disse que espera arrecadar cerca de R$ 250 milhões com patrocínio no uniforme do Corinthians. Para exemplo de comparação, no ano passado, o Timão faturou cerca de R$ 123 milhões.

Até ano passado, o clube tinha vínculo com a Sport Promotion para a exploração das placas da arena. O contrato foi rompido após atraso em pagamentos a partir de abril. Em 2018, o Timão anunciou que a parceria rendia R$ 12 milhões por ano.

Augusto Melo vem fechando valores astronômicos de patrocínio

Aliás, vale lembrar que o Alvinegro pretende bater o recorde de patrocínios neste ano. Afinal, há duas semanas, o Corinthians fechou o maior contrato de patrocínio máster de todos os tempos no futebol brasileiro. Afinal, o clube e a casa de apostas VaideBet chegaram ao valor de R$ 360 milhões por três anos de compromisso.

No fim de 2023, ainda sob a presidência de Duílio Monteiro, o clube fez acordo com a Pixbet para receber R$ 75 milhões/ano. No entanto, com o novo presidente eleito (Augusto Melo), o clube pediu para que o acordo não acabasse sendo concretizado por ter uma proposta maior. Além disso, Augusto Melo disse deixar as portas abertas para novos acordos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.