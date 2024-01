Zaracho comemora manutenção do elenco e mira ano mais sólido pelo Atlético

Zaracho é um dos grandes atletas do elenco atleticano - (crédito: Pedro Souza) Jogada10 Jogada10

O Atlético teve apenas uma contratação para a temporada 2024: a chegada de Gustavo Scarpa. Isso, aliás, é considerado uma vitória pelo elenco, que foi mantido, inclusive o treinador Luiz Felipe Scolari. Para o meia Zaracho, isso é fundamental.

Inicialmente, o meia garantiu que a sequência do elenco e a manutenção de Felipão como treinador podem contribuir para um grande futuro para o Galo.

“É muito importante, porque a gente se conhece (o elenco), conhece o Felipão, é fundamental começar de uma boa maneira. Temos que trabalhar”, salientou o meia argentino.

Agora, Zaracho sonha com uma temporada sem muitas lesões. Afinal, em 2022, ele foi o atleta que mais desfalcou o Galo por ordem médica. Além disso, logo no início de 2023, o meia teve um grave problema em um dos tornozelos e ao longo da temporada três lesões no músculo da coxa direita.

“Estou feliz de voltar. Estava com vontade de retornar e de fazer uma grande pré-temporada, de cumprir objetivos novos que vamos colocar”, finalizou.

O Galo segue com os preparativos para a temporada 2024. Neste ano, o Galo terá Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A estreia oficial, aliás, será na próxima semana, na quarta-feira (24), contra a Patrocinense, às 21h30 (de Brasília).

