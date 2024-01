Relembre as últimas estreias do Fluminense no Carioca

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam no Raulino de Oliveira - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (18), diante do Volta Redonda, às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Apesar do protagonismo e dos títulos conquistados nas recentes edições, os jogadores tricolores não vêm obtendo números expressivos nas últimas estreias da competição.

Estreias do Fluminense no Carioca

Nas últimas dez estreias do Fluminense no Carioca, foram quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, com 14 gols marcados e 14 sofridos. A equipe tricolor, dessa forma, não vem conseguindo ser dominante nas primeiras rodadas do campeonato.

Aliás, é a terceira vez que Fluminense e Volta Redonda se enfrentam na estreia do Carioca nos últimos dez anos. Afinal, os times também duelaram na primeira rodada da competição em 2016 e 2019. A equipe tricolor, por sinal, obteve uma derrota e um empate, respectivamente.

Relembre as últimas dez estreias do Fluminense no Carioca

2023 – Resende 0 x 2 Flu

2022 – Flu 0 x 1 Bangu

2021 – Resende 2 x 1 Flu

2020 – Cabofriense 0 x 1 Flu

2019 – Flu 1 x 1 Volta Redonda

2018 – Boavista 3 x 1 Flu

2017 – Vasco 0 x 3 Flu

2016 – Volta Redonda 3 x 1 Flu

2015 – Flu 2 x 1 Friburguense

2014 – Madureira 3 x 2 Flu

Aliás, o elenco principal está de férias e só retorna aos trabalhos no dia 23 de janeiro. Assim, Marcão vai comandar um time alternativo na estreia do Carioca. A tendência é que joias da base e os novos reforços estejam em campo nesta quinta-feira (18).

