Jair Tavares perto de superar recorde pessoal na Liga Romena

O volante Jair Tavares, destaque do FC Petrolul na temporada 2023/2024, segue em preparação para a volta da Superliga Romena (divisão de elite do país), após um mês de férias. O jogador, dessa forma, comentou a expectativa da volta às atividades.

“Esse período de férias serviu para recarregar as energias com a família e desfrutar da companhia da minha filha, mãe, irmãos e demais familiares. Eu me sinto bem e preparado para poder voltar com mais energia aos gramados”, disse.

Jair acumula cinco gols e cinco assistências em 22 jogos pelo clube europeu na atual temporada. Sendo, afinal, o nono jogador com mais participações diretas em gols na liga. Ele também atuou todos os minutos possíveis na competição até o momento, sendo o nono em maior minutagem entre todos os competidores e o primeiro entre os brasileiros.

Desde 2016 no futebol europeu, o brasileiro está muito próximo de bater o recorde pessoal de gols e assistências numa mesma temporada. Isso porque ele já igualou seu feito em 2021, quando marcou dez gols em 35 jogos pelo HJK, da Finlândia. Ao todo, são 185 partidas disputadas no Velho Continente.

“Estou bem mais focado para continuar evoluindo e poder ajudar minha equipe a conquistar os objetivos da temporada. Claro que também estou atrás de superar meus próprios recordes. Acredito que uma coisa faça parte da outra. Dessa forma, as coisas vão acontecer naturalmente. Só preciso seguir trabalhando com muita dedicação”, finalizou o jogador.

