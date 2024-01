Internacional consegue reduzir penas de Mercado e Alan Patrick no TJD

O Internacional poderá contar com a dupla Gabriel Mercado e Alan Patrick antes do que se imagina. O clube conseguiu reduzir as penas aplicadas aos dois jogadores, que estavam suspensos de seis partidas do Campeonato Gaúcho. Eles, dessa forma, poderão voltar ao time contra o Ypiranga, na terceira rodada.

O departamento jurídico do clube entrou com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS). Assim, conseguiu transformar os outros quatro jogos de suspensão em pagamento de multas e doações de cestas básicas. A Procuradoria do TJD-RS recorreu da decisão. O caso, porém, vai ser analisado de novo no próximo dia 25, dois dias antes da partida contra o Ypiranga.

Mercado e Alan Patrick receberam punição em razão da confusão na eliminação do time na semifinal do Gaúcho no ano passado. Os goleiros Emerson Junior e John, o zagueiro Rodrigo Moledo e o volante Gabriel Baralhas também receberam penas de suspensão de seis jogos. Estes, no entanto, já deixaram o Colorado.

O zagueiro e o meia não participarão da estreia do time, domingo (21), contra o Avenida. O técnico Eduardo Coudet também não terá Rochet (desconforto no tórax), Matheus Dias (lesão muscular na coxa direita) e Mauricio, que está com a Seleção pré-olímpica.

O Internacional também não terá o apoio da torcida. A confusão diante do Caxias implicou na punição de uma partida sem público no Beira-Rio. No segundo jogo do Campeonato Gaúcho apenas mulheres e crianças poderão entrar no estádio.

