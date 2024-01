Corinthians x América-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 21h

Corinthians e América-MG decidem uma vaga na fase semifinal da Copinha SP, nesta quinta-feira (18/1). O jogo será às 21h30 no Bento de Abreu, em Marília. Os times mostraram serviço nas fases anteriores e há a promessa de jogo equilibradíssimo entre rivais que já foram campeões da competição. E a Voz do Esporte fará cobertura especial sobre este duelo decisivo. Tudo começa com o tradicional pré-jogo, sob o comando de Cesar Tavares, a partir das 21h. Aliás, Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp, 2022 e 2023, estará também na narração.