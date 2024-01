Salah se machuca, Egito empata com Gana e se complica na Copa Africana

O egípcio Abdelmonem (de vermelho) luta pela bola contra o veterano ganês Gideon Mensah - (crédito: Foto: Issouf Sanogo / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Gana e Egito, dois favoritos ao título da Copa Africana de Nações e que estão no mesmo Grupo B, se enfrentaram nesta quinta-feira (18/1), pela segunda rodada da competição. E neste que era o jogo mais esperado da fase de grupos, ficou tudo igual: 2 a 2. Kudus fez os dois gols de Gana. Marmoush e Mostafa Mohamed marcaram para os egípcios, que tiveram má notícia. Afinal, o craque Mohamed Salah saiu machucado no fim do primeiro tempo e dificilmente terá condições de jogo para a partida da próxima rodada contra Cabo Verde.

Com o resultado, o Grupo B tem Cabo Verde como líder, com três pontos, com Egito aparecendo com dois e Gana e Moçambique, com um. Porém, nesta sexta-feira, às 11h (de Brasilia) jogam Cabo Verde e Moçambique fechando a rodada. Nesse duelo entre países de língua portuguesa, se os cabo-verdianos vencerem, estarão classificados para a próxima fase. Vale citar que a Copa Africana-2024 (disputada na Costa do Marfim) tem seis grupos de quatro. Os dois primeiros e os quatro melhores terceiros vão às oitavas.

Veja aqui a tabela de classificação da Copa Africana

Veja aqui os craques que estão jogando a Copa Africana

Salah se machuca. Gana sai na frente

O jogo não foi bom no primeiro tempo. As seleções se respeitaram demais e pouco arriscaram. Para se ter ideia, até os 45 minutos, apenas um chute, dos egípcios, foi na direção do gol. Aliás, neste momento do jogo, o Egito viveu o drama. Salah sentiu um desconfortmo muscular. Teve de sair de campo. Mal o jogo retomou e Gana, nos acréscimos, fez o gol no seu único chute certo na primeira etapa, Um bom ataque pela esquerda fez a bola chegar até Kudus. O atacante do Aston Villa/ING mandou uma bomba de fora da área para fazer 1 a 0.

Egito reage

O Egito foi com tudo para cima no segundo tempo e chegou a fazer um gol aos cinco minutos, com o zagueiro Abdel Moden. Mas o VAR anulou, por impedimento. O técnico português Rui Victoria colocou os egípcios todo no ataque, com mudanças muito ofensivas. E deu certo, pois, aos 24, o ganês Williams foi atrasar a bola para o goleiro Ofori e deu de bandeja para o inimigo. Marmoush agradeceu, cortou o arqueiro e empatou o jogo. Porém, logo en seguida, aos 26, Odoi encontrou Kudus na área e o goleador chutou para recolocar Gana na frente.

O jogo pegou fogo. O Egito estava muito ligado no ataque e, aos 32 Trezeguet (que entrara na etapa final) fez grande jogada para Mostafa Mohamed apenas tocar de biquinho. Nos minutos finais, tanto o Egito quanto Gana tiveram chances para vencer. Mas o resultado foi mesmo o empate. Enfim, péssimo para ambos os lados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.