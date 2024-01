Henderson deixa Arábia Saudita e é anunciado pelo Ajax

Henderson é o grande reforço do Ajax nesta janela de transferências - Foto: Divulgação / Ajax - (crédito: Foto: Divulgação / Ajax) Jogada10 Jogada10

Agora é oficial. Jordan Henderson foi anunciado nesta quinta-feira (18) como reforço do Ajax, da Holanda. O meia ex-Liverpool não se adaptou à Arábia Saudita e acertou o retorno ao futebol europeu. O inglês vai vestir a camisa 6 do clube holandês.

Além disso, o anúncio do Ajax aconteceu momentos após o Al-Ettifaq anunciar a rescisão de contrato do jogador de 33 anos. Henderson chegou ao clube saudita na última janela de verão do futebol europeu e havia assinado até 2026. No entanto, as partes “chegaram a um acordo para rescindir o contrato com efeitos imediatos”.

Henderson disputou apenas 19 jogos com a camisa do Al-Ettifaq e agora retorna ao futebol europeu, onde defendeu as cores do Liverpool durante 12 temporadas. Antes de chegar aos Reds, o meia inglês teve passagens por Sunderland e Conventry.

