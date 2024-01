Senegal x Camarões: onde assistir, escalações e arbitragem

Mané e Onana são as principais apostas das seleções - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa Africana de Nações. Afinal, nesta sexta-feira, Senegal e Camarões se enfrentam pelo Grupo C. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Charles Konan Banny, em Yamussucro, na Costa do Marfim, às 14h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão no Bandplay, no Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band a partir das 14h (de Brasília). Como chega Senegal Atuais campeões, os senegaleses chegam empolgados, afinal venceram na estreia por 3 a 0, sobre a Gâmbia. Para esta partida, porém, a missão será mais difícil. Mas a seleção de Senegal chega motivada por saber que estará classificada em caso de vitória. Como chega Camarões Os camaroneses, porém, precisam da vitória a qualquer custo, já que empataram na estreia com Guiné. A equipe de Rigobert Song, contudo, terá duelo complicado contra um dos favoritos ao título continental. SENEGAL X CAMARÕES Copa Africana de Nações – Segunda rodada – Grupo C

Data e horário: 19/01/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Charles Konan Banny, em Yamussucro (CDM)

SENEGAL: Mendy; Niakhaté, Diallo e Koulibaly; Diatta, Camara, Gueye e Jakobs; Sarr, Mané e Habib Diallo. Técnico: Aliou Cissé

CAMARÕES: Onana; Wooh, Moukoudi, Castelletto e Yongwa; Anguissa, Kemen e Ntcham; Toko Ekambi, Magri e N’Koudou. Técnico: Rigobert Song

Árbitro: Mahmood Ali Mahmood Ismail (SUD)

Árbitro: Mahmood Ali Mahmood Ismail (SUD)

Assistentes: Mohammed Abdallah Ibrahim (SUD) e Diana Chikotesha (ZAM)