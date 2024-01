Atlético elimina Real Madrid da Copa do Rei com vitória na prorrogação

Antoine Griezmann em disputa de bola com jogadores do Real Madrid - Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Atlético de Madrid se vingou do Real Madrid e eliminou o rival nas oitavas de final da Copa do Rei. Em mais um clássico que pegou fogo, desta vez no Cívitas Metropolitano, a vaga para as quartas de final foi decidida na prorrogação após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Dessa maneira, os Colchoneros contaram com o brilho de Griezmann, que aproveitou falha de Vini Jr para anotar um golaço, além de Riquelme, que fechou o caixão nos momentos finais do tempo extra e confirmou a vitória por 4 a 2 nesta quinta-feira (18).

Além do atacante e do meia, o brasileiro Samuel Lino e Álvaro Morata balançaram a rede para o time comandado pelo técnico Diego Simeone. Por outro lado, Oblak (contra) e Joselu anotaram os gols do clube merengue.

Ao mesmo tempo, foi mais uma noite histórica para Griezmann. Antes da bola rolar, o atacante recebeu uma homenagem do clube pelos então 174 gols marcados com a camisa do Atlético de Madrid. Ele é o maior artilheiro da história do clube, agora com 175 bolas na rede.

Dessa maneira, o Real Madrid, que defendia o título da Copa do Rei, está eliminado do torneio nacional. Por outro lado, o Atlético se junta à Sevilla, Athletic Bilbao, Mallorca, Celta de Vigo, Real Sociedad, Girona e Barcelona entre os classificados para as quartas de final da Copa do Rei.

Os confrontos das quartas de final da Copa do Rei serão definidos por sorteio.

Atlético de Madrid x Real Madrid

Mesmo fora de casa, o Real Madrid conseguiu se impor e criou as melhores chances na primeira etapa. Assim, o clube merengue acertou a trave e obrigou o goleiro Oblak a fazer duas grandes defesas. No entanto, foi o Atlético de Madrid quem abriu o placar. Na primeira oportunidade dos donos da casa, o brasileiro Samuel Lino aproveitou uma falha de Rudiger e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Porém, os merengues chegaram ao empate após grande falha de Oblak. Após cruzamento de bola parada de Modric, o arqueiro errou na saída e mandou contra a própria rede.

O segundo tempo começou animado, mas com poucas chances claras de gol. No entanto, o Atlético aproveitou uma lambança na defesa do Real Madrid e Morata recolocou os donos da casa em vantagem. O goleiro Lunin saiu errado, espalmou a bola no zagueiro Rudiger, e o atacante espanhol teve somente o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Ancelotti fez alterações na equipe e os merengues cresceram de rendimento. A pressão funcionou e Rodrygo acertou o travessão. Na segunda boa chance, o goleiro Lunin fez uma grande defesa, e no contra-ataque, Vini Jr tocou para Bellingham e o inglês cruzou para Joselu deixar tudo igual na partida.

Prorrogação

No tempo extra, o Atlético de Madrid levou a melhor e contou com o brilho de seu principal jogador para confirmar a vitória. Griezmann aproveitou uma falha de Vini Jr, passou pelo brasileiro e acertou um belo chute de dentro da área para assegurar a classificação.

Por outro lado, Ceballos chegou a balançar a rede para o Real Madrid, mas a arbitragem anulou o lance por posição de impedimento de Bellingham no início da jogada. Além disso, nos momentos finais do jogo, o jovem Riquelme fechou o caixão e confirmou a vitória por 4 a 2.

Oitavas de final da Copa do Rei

Terça-feira (16/1)

Getafe 1×3 Sevilla

Athletic Bilbao 2×0 Alavés

Tenerife 0x1 Mallorca

Quarta-feira (17/1)

Valencia 1×3 Celta de Vigo

Osasuna 0x2 Real Sociedad

Girona 3×1 Rayo Vallecano

Quinta-feira (18/1)

Unionistas de Salamanca 1×3 Barcelona

Atlético de Madrid 4×2 Real Madrid

