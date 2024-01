São Paulo lança novos uniformes e apresenta patrocinador

Contrato da NB com o São Paulo é de três anos - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo/New Balance) Jogada10 Jogada10

O São Paulo está de roupa nova para a temporada 2024. Após deixar a Adidas e assinar com a New Balance como nova fornecedora, o clube do Morumbi apresentou os seus novos uniformes. Dessa forma, a estreia será no fim de semana, no Campeonato Paulista.

A camisa titular, predominantemente branca, conta com as listras no meio, como de costume. Os detalhes ficam por conta da gola polo, que apresenta detalhes em vermelho e preto. Na barra da manga, contudo, o braço direito é vermelho, enquanto a do esquerdo é preta. Perto da nuca, a frase “clube da fé” está marcada.

O segundo uniforme, entretanto, nas listras verticais em preto, vermelho e branco não conta com muitos detalhes. A gola é em “V”, e a manga é predominantemente preta. Na nuca há também uma frase, mas diferentemente do uniforme principal, a grafia é “a história começa aqui”.

A estreia dos novos uniformes acontecerá neste sábado, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor encara o Santo André, no Morumbi, às 20h (de Brasília).

Novo patrocinador

Além de apresentar as novas camisas, o São Paulo teve mais novidade. O clube anunciou a empresa Superbet como nova patrocinador máster. Em desfile realizado por atletas, a marca já estava estampada na camisa.

O clube do Morumbi não confirma valores, mas a expectativa é de que o acordo renda R$ 56 milhões ao Tricolor. O contrato é de duas temporadas.

