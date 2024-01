Bahia contrata Caio Alexandre e brinca com clubes paulistas

Caio Alexandre é o terceiro reforço de peso do Bahia em 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Bahia) Jogada10 Jogada10

Nesta quinta-feira (18/1), o Bahia oficializou a contratação de Caio Alexandre, em uma transação que representa a maior compra já realizada por um clube do Nordeste. Para assegurar a chegada do volante, cujo contrato com o Fortaleza acabou no final de 2023, o Tricolor superou a concorrência do Corinthians e do Palmeiras. O acordo com o jogador é válido até 2028.

O Bahia adquiriu 100% dos direitos econômicos de Caio Alexandre por cinco milhões de dólares (R$ 24,3 milhões). Sendo assim, consolida-se como o detentor de quatro das cinco maiores contratações da história do futebol nordestino. O jogador já está em Manchester, onde o Esquadrão faz a pré-temporada.

Ao anunciar a contratação, o Bahia brincou com os rivais paulistas. O clube baiano divulgou um vídeo em que o sistema de som de um aeroporto informa que o “voo de Fortaleza com destino para São Paulo está cancelado”. Em seguida, informa que o com escala em Manchester e destino final em Salvador “está confirmadíssimo”.

Trajetória de Caio tem passagem pelo Canadá

Caio Alexandre estava emprestado ao Fortaleza até 31 de dezembro de 2023, e apesar da oferta de renovação feita pela diretoria do Leão do Pici em dezembro, o jogador não renovou seu contrato. Durante esse período, o Palmeiras também manifestou interesse. As negociações não progrediram e, com isso, Bahia e o Corinthians entraram na disputa.

Formado na base do Botafogo, Caio Alexandre se destacou em 2020. Logo depois foi para o Vancouver Whitecaps, do Canadá. Após um ano no exterior, ele retornou ao Brasil para jogar no Fortaleza, tendo sua melhor temporada em 2023, com 65 jogos, cinco gols e seis assistências.

Com a chegada de Caio Alexandre, o Bahia adiciona o terceiro reforço inegavelmente de peso para a temporada. Os demais são Everton Ribeiro, ex-Flamengo, e Jean Lucas, ex-Santos.

