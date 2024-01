Santos apresenta Jorge e Aderlan para a disputa da temporada

Laterais Aderlan e Jorge são os novos reforços do Santos para a temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Santos) Jogada10 Jogada10

O lateral-direito Aderlan e o esquerdo Jorge foram oficialmente apresentados pelo Santos em uma coletiva realizada nesta quinta-feira (18/1). A cerimônia contou com a participação do ídolo Léo, e ambos os jogadores chegam ao clube com contratos de uma temporada. Aderlan, de 33 anos, se junta de forma definitiva ao Santos após se despedir do Red Bull Bragantino, enquanto Jorge, de 27 anos, chega por empréstimo do Palmeiras.

“Todos sabem da minha passagem aqui no ano de 2019. Fui muito feliz, fiz um ano incrível. Joguei em alto nível e realizei o sonho de ir para a Seleção Brasileira. Também por isso sou muito grato ao Santos. No meu último jogo na Vila, me despedi dos companheiros e disse que poderia voltar algum dia. Agora novamente tenho a oportunidade de jogar por esse grande clube”, disse Jorge.

Camisa pesada do Santos

Aderlan, por sua vez, ressaltou a decisão consciente de escolher o Santos, mesmo tendo outras opções no mercado: “Sempre quando jogava contra, sabíamos de como era difícil. A camisa pesa. Quando teve o contato, não tive dúvidas e falei para meu empresário. Inegavelmente é uma camisa gigante”

As apresentações de Aderlan e Jorge, por fim, encerraram as apresentações dos treze reforços contratados pelo Santos para a temporada. Em homenagem a Pelé, os jogadores vestiram a camisa 10 durante a coletiva. Além dos laterais, também chegaram o zagueiro Gil, o lateral Hayner, os volantes Diego Pituca e João Schmidt, os meias Giuliano, Otero e Cazares, e os atacantes Guilherme, Pedrinho, Marcelinho e Bigode.

