CBF sorteia os grupos da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos grupos para a Copa do Nordeste de 2024 nesta quinta-feira (18). O evento ocorreu no Teatro Silvio Mendes, na capital do Piauí, Teresina. Os 16 clubes participantes da principal competição regional do Brasil conheceram seus adversários na busca pelo título.

Os 16 clubes serão divididos em dois grupos, cada um composto por oito equipes, que se enfrentarão em turno único. Nas fases 2 e 3, os confrontos acontecerão em partida única, com o clube vencedor avançando. A final será em dois jogos, com o clube de melhor campanha decidindo em seu estádio.

Grupo A

Ceará, Sport, CRB, Vitória, Botafogo-PB, América-RN, River, Maranhão

Grupo B

Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Juazeirense, Altos, Treze e Itabaiana

CBF ajusta calendário com Estaduais

A competição terá início em 4 de fevereiro, com a final em 9 de junho. Durante esse período, o calendário contemplará 12 datas exclusivas para os jogos regionais. Sendo assim, não ocorrerão conflitos com os Campeonatos Estaduais em andamento.

