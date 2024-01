Reservas do Vasco passam pelo Boavista em estreia no Carioca

Vasco passou pelo Boavista diante de sua torcida - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

Mesmo com muitos reservas em campo, o Vasco estreou no Campeonato Carioca vencendo o Boavista por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (18), em São Januário. O time alternativo do Cruzmaltino esteve em campo enquanto os titulares começavam a enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, no Uruguai, enquanto realizam sua pré-temporada. Capasso e Leandrinho foram os autores dos gols da vitória.

Primeiro tempo

O jogo já começou com o Vasco procurando atacar o Boavista e saindo na frente aos dois minutos. Após cobrança de falta de Orellano, Capasso desviou com um toque um tanto quanto acrobático e tirou a bola do alcance do goleiro André Luiz, fazendo 1 a 0. Parecia que a goleada viria, mas não foi bem assim. O Boavista melhorou e procurou o ataque, acertando uma bola na trave em chute de Crystopher. O Vasco até respondeu, numa cabeçada de Paixão que também carimbou a trave, desta vez do outro lado. Mas o Boavista não desistiu e esteve perto do gol quando Alyson entrou tabelando pela esquerda e chutou: a bola triscou o travessão do goleiro Halls.

Segundo tempo

A segunda etapa começou mais ou menos como a primeira, com o Vasco sendo intenso e tentando marcar o gol logo cedo. E, de fato, isso aconteceu. Numa rápida jogada de contra-ataque pela esquerda, Orellano cruzou, De Lucca ajeitou e o lateral-esquerdo Leandrinho bateu bonito, da entrada na área, sem dar chances a André Luiz, marcando um golaço. Novamente, o time de Saquarema não desistiu e teve duas chances de diminuir, num chute de Crystopher que Halls espalmou e, posteriormente, com Matheus Alessandro. O ex-Fluminense chutou de fora, Halls defendeu parcialmente e Cristian bateu mal. Os vascaínos administraram a vantagem, apesar do Boavista ter passado perto de marcar, novamente com Alyson. Mas nada que mudasse o panorama e a vitória vascaína na estreia.

VASCO 2×0 BOAVISTA

1ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 18/01/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Halls; Miranda (Paulinho, 46’/2ºT), Capasso (Victão, 46’/2ºT), Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo (Léo Jacó, 35’/2ºT), Barros (Lucas Eduardo, 23’/2ºT), Matheus Carvalho e De Lucca (Estrella, 23’/2ºT); Orellano e Paixão. Técnico: William Batista.

BOAVISTA: André Luiz; Raul (Mateus Ludke, intervalo), Sheldon, Mizael e Alyson (Pablo Maldini, 26’/2ºT); William Oliveira (Léo Costa, 20’/2ºT), Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Jefferson (Gabriel Conceiçã, intervalo) e Matheus Lucas (Cristian, intervalo). Técnico: Filipe Cândido.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Márcia Alves

VAR: Cláudio José de Oliveira Soares

Cartões amarelos: Raul, Alyson, Léo Costa, Ryan Guilherme (BOA)

Gols: Capasso, 2’/1ºT (1-0); Leandrinho, 2’/2ºT (2-0)

